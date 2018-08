Motion og snak – med Torsdagsholdet

Torsdagsmotion med Dansk Vandrelaug

Af Dorthe Brandborg

Torsdag den 16. august, kl. 10 starter den 10 km lange tur fra Brønshøj Torv, og med Ingelise Kvorning som turleder.

– Vi tilbyder en hyggelig tur, der kombinerer motion med en snak med deltagerne.. Undervejs bliver der en pause på 10 – 15 minutter, så tag eventuelt kaffe eller the med. Turen slutter ca. kl. 12.30 ved Brønshøj Torv.

Alle er velkomne til at deltage i turen, og jeg håber vi bliver rigtig mange, udtaler Ingelise Kvorning. Det er gratis at deltage, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig – mød bare op.