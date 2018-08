Musikfestival på Bellahøj har fat i større publikum og bands

Fra sidste års musikfestival. Foto: Kaj Bonne

Musikfestivalen En sommerdag på Bellahøj er efterhånden ved at bide sig fast i Brønshøj-borgernes bevidsthed

Af Dorthe Brandborg

Publikumstallet vokser støt og på få år er bandsene vokset fra unge, upcoming bands til nu at rumme etablerede musikere, som Peter Sommer og Allan Olsen. Det er ikke navne, som man bare ringer og bestiller efter forgodtbefindende.

-De første par år ringede musik-bookerne ikke engang tilbage, når jeg spurgte på et band, fortæller arrangør Jesper Ravn Nielsen og tilføjer:

”Faktisk havde jeg fra starten af et håb om at hyre Peter Sommer, fordi jeg syntes, at han passede supergodt til festivalen, men det var simpelthen umuligt. Måske er det derfor, at han nu spiller for andet år i træk. Siden sidste har han dog lavet en fantastisk plade, så han har nye sange med til Bellahøj”.

Frivillige kræfter

Festivallen bruger en usædvanlig stor del af budgettet på musiknavnene, mens arbejdet på festivallen for 95% vedkommende bliver lavet af frivillige kræfter. Der er en gruppe på cirka ti lokale musikinteresserede, som stabler festivallen på benene. Under selve festivallen bliver de suppleret af yderligere frivillige, som slæber gear, passer bar, indgang osv.

-Der er en helt anden opbakning til En sommerdag på Bellahøj nu, siger Jesper Ravn Nielsen. I starten var følte jeg mig nogle lidt alene med idéen om en lokal musikfestival, men nu er det som om hele Brønshøj bakker op.

Lokal madkurv

En sommerdag på Bellahøj har i år indgået et samarbejde med den lokale restaurant Blå Congo, som laver en speciel festival picnic-kurv, som publikum kan bestille hjemmefra. Derudover er Blå Congo til stede på hele festivallen med deres foodtruck, hvor de sælger både vegetarisk og ikke-vegetarisk mad.

En sommerdag på Bellahøj Bellahøj amfiteater

24.-25. august

Med Allan Olsen, Uffe Lorenzen, Keeve, Christian Hjelm, Peter Sommer m.fl.