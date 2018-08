Musiklæreren springer ud som popsanger

-Jeg vil rigtig gerne slå et slag for den instrumentale musik og for det gode musiske håndværk, siger Kevin, der selv har spillet guitar de sidste 30 år. Foto: Simon Caspersen

Kevin Lynggaard Dyrholm fra Brønshøj skole udsender både et album med dansksprogede sange og debuterer med sit band Keeve på den lokale musikfestival En sommerdag på Bellahøj d. 24.-25. august. Han kommer dermed i selskab med så store navne som Allan Olsen, Uffe Lorenzen og Peter Sommer

Af Dorthe Brandborg

Det er første gang Kevin Lynggaard Dyrholm skal lave den helt store optræden, når han går på scenen på En sommerdag på Bellahøj med sit nye band Keeve, som kun har halvandet år på bagen.

-Vi er alle sammen plus 40 og mødtes hjemme hos mig til en middag. I den forbindelse havde jeg skrevet et nummer, som vi øvede ind over en time og indspillede på bare en mikrofon. Det var noget af en udfordring, men det lød faktisk godt, og sangen fik ret meget liv på facebook, fortælle Kevin, der i forbindelse med sin optræden på Bellahøj udgiver bandets første single ”Har du aldrig” .

– Før sang jeg covernumre, men nu er det mine egne følelser og tanker, jeg skriver om. Jeg kan mærke, at det er ret sårbart for mig, indrømmer Kevin.

FAKTA

En sommerdag på Bellahøj

Bellahøj amfiteater

24.-25. august

Med Allan Olsen, Uffe Lorenzen, Keeve, Christian Hjelm, Peter Sommer m.fl.

Yndlingsmusiklæreren

Kevin er bestemt ikke et ukendt ansigt i Brønshøj. Alle børn på Brønshøj skole kender ham. Han er musiklærer – en af den slags lærere, hvor lysten langt overstiger pligten. Kevin Dyrholm er en mester i at stimulere musikglæden i børnene.

Hver gang der er er temadag eller sommerafslutning på skolen, er der masser af børn, der spiller musik. Han har øje for de usædvanlig mange sangtalenter, der lige nu er elever på skolen, men han holder lige så meget af de børn, der bare har spilleglæden. I musiklokalerne er han ved at indrette et musikstudie, hvor børnene kan komme og prøve at indspille en sang.

-I det kommende efterår og vinter afholder jeg en række åbne workshops i samarbejde med En sommerdag på Bellahøj under titlen En sang fra hjertet. Her kan børnene i Brønshøj prøve at spille et instrument og samtidig få en forsmag på, hvad det vil sige at skrive sin egen tekst og melodi. Håbet er, at nogle af de lokale talenter, kan optræde på kommende udgaver af En sommerdag på Bellahøj, fortæller Kevin og tilføjer at allerede i år kan publikum opleve en lange række børn fra Brønshøj skole spille på festivalen lørdag kl. 14.

FAKTA

Kevins band Keeve spiller lørdag d. 25. august kl. 16.