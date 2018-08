Nu skal Silas til EM

Silas Hoegh er vant til at komme først ind i svinget. Foto: Privat

I forrige uge blev Silas Hoegh nummer fire ved ungdoms-VM, men han nedtoner forventningerne til weekendens EM i Sønderjylland

Af Jan Løfberg

Speedwaykøreren Silas Hoegh blev 14 år sidste tirsdag. Egentlig tog han forskud på den, for da det var mandag morgen troede han faktisk, at han havde fødselsdag!

Lyder det mærkeligt? Måske. Men forklaringen var, at han havde deltaget ved ungdomsverdensmesterskabet i Polen, hvor han rejste hjem sammen med far efter en rejse gennem det meste af Polen. Silas var blevet nummer fire ved VM, og det havde krævet både energi og koncentration. Men det blev kun til fire timers søvn: – Til gengæld sov jeg godt, så jeg troede, at jeg havde sovet helt igennem til min fødselsdag, fortæller Silas Hoegh.

Men da han og far Michael Neergaard Hoegh nåede hjemmet i Brønshøj, så var det stadig kun mandag morgen – og Silas måtte vente 24 timer med at blive fejret.

Silas elsker fart og tempo. Han er naturligvis helt vild med speedway, men også racercykler (Tour de France) og formel 1 og MotoGP og især den italienske verdensmester Valentino Rossi. Derfor fik Silas meget passende i gave et formel 1-rat (han havde selv opsparet halvdelen af beløbet). Det skal han bruge til sit computerspil.

Men ellers er det i den virkelige verden, at Silas gør sig. Og det værdsætter man i hans speedwayklub i Slangerup, hvor der er stor opbakning til ham. Således kørte Stefan og Jonas Carlsen, far og søn og begge tidligere kørere i Slangerup Speedway Klub, hele vejen til det sydlige Polen med cykler og grej for Silas samt den anden SSK-kører, Jakub Stojanowski.

– Som den eneste klub havde Slangerup to deltagere med ved VM, fortæller Silas.

I weekenden gælder det ungdomseuropamesterskabet, der køres på Skærbæk-banen i Sønderjylland. Trods sit fine VM-resultat nedtoner Silas forventningerne: – Jeg håber, at jeg kan komme i top-ti. Banen er lille og puklet, og den passer mig ikke så godt, men jeg vil naturligvis kæmpe.

Når sommerferien er forbi starter Silas i 7. klasse på Utterslev Skole. Hvad med lektierne, spørger vi: – Det går nok siger Silas, og far Michael, der selv er skolelærer i Gladsaxe Kommune supplerer: – De har faktisk ikke særligt mange lektier for. De klarer det meste i undervisningstiden.

De hjælper Silas

