Nu ved jeg, at Saga lever

Saga har et meget specielt udseende, så hun er nem at kende. Her er det et af familiens sidste billeder af deres elskede kat, inden hun forsvandt. Foto: Privat

Auden Nyboe Nielsen går hjemme i huset i Brønshøj og håber på, at mysteriet om hendes kat Saga snart bliver opklaret

Af Dorthe Brandborg