Ny danseskole i Brønshøj

Cphdans Åbner i Brønshøj den 7. september 2018 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. Foto: Cphdans

Fredag den 7. september 2018 åbner Brønshøj op for Cphdans. Cphdans er Sjællands største danseskolekæde, som byder på Mini Mix/Showdance, Hip Hop og Funky Ladies 30 for de voksne

Af Dorthe Brandborg

Indehaverne af cphdans er Maria og Kenneth Stenlund, som begge har en lang dansebaggrund bag sig. Maria Bækkelund Stenlund har danset sportsdans på højt turneringsplan med bl.a. 7 Danmarksmesterskaber bag sig i latinamerikanske danse. Og Kenneth Stenlund har flere Danmarksmesterskaber bag sig i både Hip Hop, Jitterbug og Aerobic. Derudover er han fast Kommentator på Eurosport´s hip hop- & danse udsendelser.

At det bliver i Brønshøj at parret åbner en danseskole i, er ingen tilfældighed.

-Rammerne og den sjæl, der er i Brønshøj er helt unik, så det er lige sådan et sted, vi ønsker at drive en danseskole, fortæller Kenneth, der i sin tid dansede i Pejsegaarden under Britt Bendixen.

Maria og Kenneth har i forvejen 13 danseskoler så med Brønshøj på kortet, bliver cphdans Sjællands største danseskole.

-Cphdans er kendt for at være farverige og seriøse indenfor danseverdenen. Godt humør, smil på læben og en god energi, er det, der kendetegner dem med et super engageret og professionelt danseteam. Cphdans i Brønshøj vil derfor ligeledes være en danseskole, hvor atmosfære, energi og kvalitet går op i en højere enhed, og hvor der tilbydes dansehold for både børn, unge & voksne i alle aldre, fortæller Maria.

Fra Hip Hop til Disco

For de helt små vil der være Mini Mix. En super time at starte ud med for at få styrket den motoriske udvikling og give dem en større kropsbevidsthed, en god holdning og et bedre selvværd i sjovt samvær med andre børn.

For de lidt større, kan man gå til Hip Hop. Det er tidens hotteste danseform blandt de unge, og mange konkurrerer i denne disciplin.

Udover Hip Hop, Funky Mix har cphdans Disco på programmet.

Konkurrencer

Cphdans er medlem af DDD, De Danske Danseskoler, der er Danmarks største forbund af danseskoler. Med licens til DDD, kan cphdans sende elever til konkurrencer. Allerede nu kan cphdans bryste sig af mange Danmarksmestre, Københavnsmestre og Sjællandsmestre i Disco og Hip Hop. -Du kan danse alt fra sprit ny til garvet danser. Sidst har cphdans sendt Emil videre i TV2 store Familieprogram Danmark Har Talent. – Så om du er pige eller dreng? – så har vi en masse skønne og seje dansetrin til dig, tilføjer Kenneth.