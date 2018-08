Ny spændende sæson i Husum Biblioteks Dokumentarklub

Alle film vises på onsdage kl. 18.30 på Husum Bibliotek. Der kan købes medlemskab af klubben til blot 25 kr. for alle 4 arrangementer via bibliotek.kk.dk. Foto: Husum Bibliotek

Fra Grønland og rigsfællesskab over hemmelige agenter og CIA til sporløst forsvundne og genetisk forskning

Af Dorthe Brandborg

Husum Biblioteks dokumentarklub er for alle voksne, der kan lide en god dokumentarfilm, og som har lyst til at være en del af et fællesskab, der debatterer filmen efterfølgende. Her har vi altid en gæst, der kommer med et oplæg relateret til filmen.

D.12. september tager vi hul på efterårs/ vinterprogrammet i vores dokumentarfilm klub: Dox:2700. Vi lægger ud med den Robert pris belønnede ”Menneskenes land”, instrueret af Anne Wivel. Filmen er et mange- facetteret portræt af Grønland og landets debat om politisk selvstændighed og identitet. Netop i foråret 2018 havde Grønland landstingsvalg, hvor debatten om selvstændighed var på dagsorden.

Efter filmen har vi besøg af debattør og forfatter Nauja Lynge, der er kendt for sit store engagement i diskussionen om rigsfællesskab.

D. 10. oktober viser vi den nye film: ”Stay behind – min farfars hemmelige krig” af Ida Grøn, der finder ud af, at hendes farfar har arbejdet som hemmelig agent for CIA under den kolde krig. Det er en fortælling om loyalitet og dobbeltliv.

Vi har besøg af instruktøren ida Grøn efter filmen.

En anderledes familiehistorie viser vi d. 7. november, hvor aftenens gæst Christine Dabelsteen – gymnasielærer i medievidenskab og dansk – har valgt at vi skal se ”Family” af Sami Saif og Phie Ambo. Vi følger instruktør parret, når de sammen drager ud for at finde Samis far, der forlod sin danske familie, da Sami var ganske lille.

Vi slutter sæsonen af d. 5. december, hvor vi skal se Pernille Rose Grønkjærs film: ”Genetic me”. Filmen er en humoristisk og menneskelig indgang til den spirende videnskab om, hvem vi er, eller hvordan jeg blev den, jeg er? Videnskabsjournalist Lone Frank tager os med på en videnskabelig og filosofisk rejse ind i den nyeste viden om, hvordan vores genetiske information former hjernen og sindet og derigennem vores personlighed. Instruktør Pernille Rose Grønkjær er gæst efter filmen.