Point til Union

Spillede uafgjort mod TFC Odsherred og er stadig i den bedste halvdel i Danmarksserien

Af Jan Løfberg

Syv point for fire kampe er godkendt for Boldklubben Union. I lørdags blev det til et enkelt point mod TFC Odsherred, der som bekendt for to år siden var med til at snyde Union for oprykning til Danmarksserien. Men nu er Union i DS, og starten har vist, at Unions spillere har niveauet til at begå sig lige under divisionerne.

1-1 blev kampen på Genforeningspladsen kunstgræs. Det var udeholdet tilsyneladende mest tilfredse med. I de 52. minut kom Union på 1-0, da anfører Mads Petersen var med fremme på et frispark. Føringen holdt indtil syv minutter før tid, hvor Yousef Ghani udlignede for mandskabet fra Vig.

Union skal i kamp næste gang lørdag den 1. september kl. 13.45 i Frederiksberg idrætspark, hvor FA 2000 tager imod. Union indtager fjerdepladsen i Danmarksserien pulje 2, mens FA 2000 med fem point er placeret lige efter på femtepladsen.