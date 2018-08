Prøve på spejderlivet

I lørdags d. 11. august blev der afholdt ”Spejder for en dag”- arrangement hos KFUM-Spejderne i Husumvold

Af Dorthe Brandborg

Temaet for arrangementet var Krible Krabledyr og der blev både kriblet og krabbet. Børnene fik lov til at prøve at lave deres egen insektfanger, der sikrer de små dyrs overlevelse med ”kærlige børnehænder”. Desuden skulle børnene prøve at gå i ”snegleslim” og løbe om kap med de små dyr. Det blev en skæg formiddag hvor der var lidt for både store og små.

Hvis du også har lyst til at prøve ”det der spejder-noget” så kig på Facebook; Familiespejder hos KFUM-spejderne Husumvold for de 3-6 årige eller find ulvenes side på ”ulvene i Husumvold”

Bæver og Ulve holder spejdermøder torsdage kl. 18-1930 for børn i 0.-5. klasse

Familiespejder holder møder sidste lørdag i måneden kl 10-12 i og omkring Spejderlokalerne i Husumvold Kirke. Børnene er ca 3-6 år og tager deres forældre med. Ældre og yngre søskende er meget velkomne, men aktiviteterne vil være målrettet børn i børnehave-alderen.

Kontakt til gruppen kan ske til Gruppeleder

Søren Skyum på soerenvs@hotmail.com