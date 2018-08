Foto: Red Barnet

Red Barnet har brug for indsamlere i Brønshøj og Husum

Af Dorthe Brandborg

Søndag den 2. september samler Red Barnet ind ved den årlige landsindsamling til de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. Men organisationen mangler indsamlere i Brønshøj og Husum.

Hver time er der børn, der kæmper for at overleve. Det er børn, der sulter og er ved at tabe kampen mod underernæring. Børn, der flygter fra bomberne i de voksnes krig. Børn, der bliver udsat for vold. I Danmark er det børn, som oplever mobning, overgreb, digitale krænkelser og social isolation.

Søndag den 2. september 2018 samler Red Barnet ind til de mest udsatte og sårbare børn, men organisationen mangler indsamlere. Kontakt Gitte Bank Jensen i Red Barnet, gbj@redbarnet.dk eller telefon 2155 2045, hvis du ønsker at få oplyst, hvor mange indsamlere der mangler i din by eller dit område, eller du kan tilmelde dig på tilmeld.redbarnet.dk/