Regnen ophæver afbrændingsforbud

Foto: Colourbox

De seneste dages kraftige regn og de medfølgende lavere temperaturer – samt vejrprofeternes melding om, at der er mere regn på vej – har fået Beredskab Øst til at ophæve afbrændingsforbuddet med øjeblikkelig virkning. Det er således tilladt atter at sætte gang i grillkullene, hvis man ellers kan få gang i dem i regnvejret

Af Jan Løfberg