Reparationscaféen er tilbage

Gik børnenes legetøj i stykker i løbet af sommerferien? Ville hækkeklipperen ikke mere? Så er der godt nyt: Pilegårdens gratis reparationscafé er tilbage mandag d. 27. aug. kl. 17-19

Af Dorthe Brandborg

Reparationer er yt, vi smider ud og køber nyt. Det er skidt for klimaet, miljøet og kloden. I reparationscaféen gør en håndfuld frivillige en indsats for at komme den udvikling til livs. For hvorfor smide ting ud, når det ofte er småreparationer, der giver tingene et længere liv?

I reparationscaféen kan man enten stille sin egen ekspertise til rådighed et par timer og hjælpe til med at reparere, eller bare kigge forbi med en ting under armen, der skal pustes nyt liv i.

Til den første reparationscafé kigger en guldsmed forbi og stiller sine reparationsevner til rådighed. Andre ting, der typisk bliver fikset er cykler, elværktøj, lamper, mekaniske sager og simpel elektronik.

Reparationsværkstedet er i garagebygningen ved Pilegårdens have bag selve hovedbygningen. Det er gratis at få repareret sine ting, og man lærer samtidig selv lidt om, hvordan det gøres.

Kig også forbi disse mandage kl. 17-19

24. sep.

29. okt.

26. nov.