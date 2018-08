Så starter læsesæsonen igen

Foto: Pressefoto

Er du til lyrik, romaner eller vil du gerne lytte til en historie læst højt?

Af Dorthe Brandborg

I september måned starter Brønshøj biblioteks læseklubber igen. Der er både en lyrikklub og flere romanklubber og de mødes forskelligt, nogle aften, nogle i dagtimerne. Der er ledige pladser i flere af klubberne, og ellers er der ventelister. Hvis du drømmer om at forsøge dig med poesien eller romanerne har du chancen for at melde dig og dele dine læseoplevelser med andre.

På bibliotekets hjemmeside finde du yderligere oplysninger, og her kan du også finde mailen til bibliotekarerne Marianne Bårris og Karen Schaarup, som er tovholdere på læseklubberne.

-Skriv til os eller kom op på biblioteket, hvis du er interesseret, siger Karen Schaarup. Højtlæsning starter også igen. Torsdag d. 20.9.kl 10 i bibliotekets arrangementsrum startes der med en times højtlæsning af en tekst som en af bibliotekarerne har valgt. Ingen tilmelding, du møder bare op og lytter. Der er kaffe/te på kanden.

Fremover skiftes Karen og Marianne til at læse højt samme tid den 3. torsdag i måneden.