Silas blev nr. 8

Kom i finalen ved EM for ungdom i speedway

Af Jan Løfberg

På forhånd havde Silas Hoegh meldt ud, at han ville være tilfreds med at komme i top-10 ved EM i speedway for ungdom. Det lykkedes på banen i Skærbæk i Sønderjylland. En bane som Silas havde betegnet som meget vanskelig for ham.

Silas Hoegh kvalificerede sig fra en svær semifinale til finalen, og her scorede han 9 point ud af 15 mulige. Han kiksede to starter undervejs, og så er det ikke nemt at komme på podiet. Silas endte med en tilfredsstillende 8. plads.

Nordmanden Mathias Pollestad vandt foran Norick Blödorn, Tyskland, og Jesper Knudsen fra Danmark.