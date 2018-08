Skadedyrenes supersommer

Jeppe Kaarde fra Myreexpressen fremviser stolt sin lille, smarte giftfri rotte- og musefælde, der sender en sms til ham, når den klapper. Foto: Jan Løfberg

Der er nok at lave for skadedyrsbekæmperen Jeppe Kaarde

Af Jan Løfberg

For et halvt års tid siden blev Jeppe Kaarde en del af MyreExpressen, hvor han står for firmaets afdeling i Storkøbenhavn og Malmø. Eller som Jeppe siger om sidstnævnte: København Øst!

Og det har været det helt rigtige tidspunkt for ham at træde i karakter, for hvepse, myrer og rotter boltrer sig som sjældent set før. Det er da også, hvad mange villaejere har erfaret. Det vrimler med myrer, og hvepseboerne summer af aktivitet, og de mere uheldige får også på rotterne.

Den 53-årige Jeppe Kaarde har både jagttegn (så han kan for eksempel skyde skader) og sprøjtemiddelcertifikat, ligesom han PET-godkendt til at håndtere de kongelige slotte og palæer, hvis de også her oplever skadedyrenes kriblen og krablen.

– Jeg er opvokset på en gård ved Præstø, så jeg har fra barnsben lært at gift er gift, så derfor bruger jeg det så lidt som muligt, siger Jeppe Kaarde, der stolt fremviser sin nye fælde til rotter og mus.

– Alle folk kender de firkantede bokse, som står rundt omkring på gader og stræder. Der føres tilsyn med boksene to til fire gange årligt. Men min nye smarte giftfri fælde sender mig en sms, når den klapper, også kan jeg være fremme i løbet af 48 timer, fortæller Jeppe Kaarde, der også tager sig af borebiller, træbukke og skimmelsvamp.

Jeppe Kaarde tager ud til institutioner, erhvervsdrivende og private, og alle kan tegne en abonnementsordning, så tager Jeppe sig af skadedyrene gennem et helt år (læs mere på myreexpressen.dk).

I den helt særlige sektor kan Jeppe Kaarde også håndtere personer, der har ligget døde i længere tid, og her er det ingen skade til, at han både er kirketjener og bedemand.