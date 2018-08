Skal stoffer legaliseres?

Kom til debataften med Rasmus Poulsen (Raske Penge) og Liselott Blixt på Husum Bibliotek den 28. august kl. 19-21

Af Dorthe Brandborg

Burde stoffer være lovlige? Er krigen mod narko tabt? Hvilke konsekvenser har kriminalisering eller legalisering af stoffer? Hvad vil der ske med det illegale stofmarked og dets aktører, hvis stoffer bliver lovlige? Kan legalisering af f.eks. cannabis være med til at mindske bandekrige i København og andre steder i verden, hvor der kæmpes om de illegale markedsandele? Hvorfor er nogle stoffer egentlig ulovlige, mens andre er lovlige? Hvem skal bestemme hvilke rusmidler mennesker må indtage?

Disse spørgsmål og mange flere vender vi til en debataften på Husum Bibliotek med to nøje udvalgte debattører, nemlig musiker, DJ, debattør mm. Rasmus Poulsen (også kendt under navne som Raske Penge og Ras Money) og Sundheds- og Psykiatriordfører, formand for Sundheds- og Ældreudvalget og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti Liselott Blixt, der vil forholde sig til debatten, og der er selvfølgelig mulighed for at stille relevante spørgsmål undervejs.

Rasmus Poulsen taler varmt for legalisering af stoffer og har blandt andet udgivet sangen ”Narko”, der tematiserer krigen mod stoffer og ønsket om legalisering. Liselott Blixt kommer fra et politisk parti, der som det ser ud nu er tilhængere af forbud mod stoffer, men hun har blandt andet stillet lovforslag om en forsøgsordning med medicinsk cannabis, der er blev vedtaget. Ligesom hun også har støttet forsøg med udlevering af gratis heroin til mennesker, der er meget afhængige af stoffet, så vi har udgangspunktet for en debat, der forhåbentlig er nuancerende og baseret på et ønske om at blive klogere på et vigtigt samfundsanliggende og ikke alt for sort/hvid eller fordumsfuld.

Diskussionen om hvorvidt stoffer bør være lovlige er vigtig dels fordi forbud og kriminalisering globalt og i Danmark har en lang række negative konsekvenser, og fordi emnet kan være tabubelagt eller meget polariserende, derfor håber vi, at vi kan tage en god og respektfuld dialog sammen. I er velkomne til at stille spørgsmål til debattørerne og blande jer i debatten.

Kom med på biblioteket og deltag i en spændende, provokerende og aktuel debat. Det er gratis og der kræves ingen tilmelding, så kom gerne i god tid. Det hele foregår på Husum Bibliotek på 2. sal kl. 19-21 den 28. august.