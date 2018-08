Sommersang i Sognecentret

Det smukke klassiske sognecenter på Præstegårds Allé 5 - der snart afløses af en ny bygning mellem præstegården og Brønshøj Torv. Foto: ef

Tirsdag den 14. august er det tredje og sidst gang i denne sommer, at der er mulighed for at synge fællessang i Sognecentret, Præstegårds Allé 5

Af Erik Fisker