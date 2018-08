Af Tom Allersted, Frederikssundsvej 106 A, 2400 København NV

Stop motorløbet – det støjer og larmer utilbørligt. Det afspærrer Hareskovvej, Brønshøj, København NV

På et møde den 30. november 2017 har Københavns Borgerrepræsentation givet en treårig forlængelse til Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP).

Siden 2013 har CHGP hvert år i en weekend i august arrangeret et motorløb på Bellahøj. Den eksisterende aftale, der gælder til og med 2018, forlænges altså nu med tre år.

Jeg undrer mig over, at Borgerrepræsentationen med en så snæver vedtagelse på mødet som 26 for og 24 imod i en så kontroversiel sag kan lade, som om sagen ’bare’ er vedtaget.

De gevaldige støjgener og store udledninger af brændstofpartikler ved motorløbet bagatelliseres. De rammer dog immervæk ca. 50.000 personer i nærheden af løbsruten.

Borgerrepræsentationen tillader med åbne øjne og fuldt bevidst, at miljølovgivningen overtrædes.

Gad i øvrigt godt vide, om Københavns Kommune tillige støtter løbsarrangøren med udlån af medarbejdere og materiel.

Hvordan man i 2018 og årene frem kan tillade en afspærring af Hareskovmotorvejen, melder Borgerrepræsentationen intet om. Hareskovvej er jo en trafikal livline mellem København og Nordsjælland. Tunnelen, Bellahøjvej og Utterslevvej er også vigtige lokale forbindelser.

Dette ræserløb for ikke tidssvarende miljørigtige biler (møgende og støjende) har tidligere været henlagt til Østerbro. Skal borgere i Nordvest nu til at være skraldespand ved afholdelse af dette arrangement?

Jeg undrer mig.