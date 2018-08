Teaterforestillinger bringer mennesker sammen

Børnebibliotekar Betina Falsing ’giver liv’ til kulturen, da hun blev inddraget i forestillingen for at bistå førstehjælp. Foto: Charlotte Brøndum

Danmarks Internationale Gadefestival gæstede med hele tre forestillinger foran pladsen til Tingbjergs kommende mødested: Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus

Af Erik Fisker

Mere end 200 tingbjergborgere slog vejen forbi henover de to dage med liv i gaderne – og nogle tog ligefrem del i festlighederne. Der blev spillet suspensemusik, da musikanterne rettede lyset mod en ung basketballspiller, der søgte at ramme kurven og ’We are the champions’, da han lykkedes.

Sabah Qarasane var en af de mange publikummer der deltog. Hun overværede de optrædende, der til stor begejstring måtte søge førstehjælp til en af deres opdagelsesrejsende efter en farefuld færd i en zeppeliner. Her måtte husets børnebibliotekar træde til for at ’give liv’ til kulturen.

Sabah fortæller begejstret: ”Det rører mig, når jeg ser så mange glade børn og ældre sammen til arrangementer som dette. Det er med til at gøre noget rigtig godt for vores fællesskabsfølelse.”

Forestillingerne er tænkt som en slags snigpremiere på, hvad der også kommer til at ske i kulturhuset, når det inden længe åbner for offentligheden.

– Jeg glæder mig utrolig meget over, at vi har fået et så flot Bibliotek og Kulturhus i Tingbjerg, som kommer til at danne ramme for forestillinger som dem vi så i sidste uge. Og selvfølgelig også mange andre spændende tilbud, siger Sabah.