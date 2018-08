Tingbjerg under forvandling

Gravkøerne er i fuld gang med nedrivning på Lille Torv

Der er nu for alvor kommet gang i fornyelsen af Ruten, der er hovedstrøget i Tingbjerg

Af Erik Fisker

Der lægges ud på Lille Torv, hvor der allerede er støbt fundamenter til dele af nybyggeriet og store maskiner hjælper til med at rive dele af det gamle butiksstrøg ned.

Byggeriet på Lille Torv består af to etaper. Første etape består i etablering af mindre butikker og 16 lejligheder, mens anden etape er byggeri af et værested, beboerhus, en 1.800 kvadratmeter stor Lidl-butik samt 19 ”rækkehuse”, der bygges over butikkerne.

Det er endnu uafklaret, hvorvidt det bliver lejeboliger eller ejerboliger – men det bliver ikke alment byggeri. Første del forventes færdigt til nytår og anden del til november 2019.

De nuværende butikker på Lille Torv fortsætter, indtil de kan rykke ind i byggeriet nærmest højhuset.

Firmaet Innovator har købt grunden og butiksarealet på Lille Torv, der samtidig skifter navn til Bygården.

Omdannelsen af Lille Torv er en del af den byudvikling, som boligselskaberne SAB og fsb har sat i gang sammen med Københavns Kommune.

Det nye byggeri på Lille Torv er startskuddet til en gennemgribende udvikling af hele Tingbjerg og ikke mindst områdets hovedfærdselsåre Ruten.