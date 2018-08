Turen går til Lund

Foto: BHA

Det blev Inja Toustrup fra Brønshøj, der blev den heldige vinder i avisens sommerkonkurrence om en miniferie for to til den svenske by Lund med ophold på Hotel Lundia. Lund ligger ca. 20 km nordøst for Malmø, og byen er bl.a. præget af at være universitetsby samt den imponerende domkirke fra 1100-tallet. – Jeg har […]

Af Erik Fisker