Tusinder af børn på skolevejene

Foto: Colourbox.

I disse uger begynder tusindvis af børn i de københavnske skoler, og med kampagnen ”Børn på vej” vil Københavns Kommune, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden minde alle trafikanter om at passe godt på børnene

Af Dorthe Brandborg

Langs skolevejene i 93 kommuner heriblandt Københavns Kommune er der skilte med teksten ”Børn på vej”. Det er et synligt bevis på, at nu er sommerferien slut og tusindvis af mindre og større børn færdes til fods, på cykel, løbehjul etc. til og fra skole hver dag. Det stiller krav til trafikanterne om at vise ekstra hensyn.

– Det er afgørende, at vores nye skoleelever får en god oplevelse af at gå i skole fra begyndelsen, og det inkluderer at føle sig tryg i trafikken på vej til og fra skole. Derfor bør alle trafikanter være ekstra opmærksomme i den kommende tid og dermed være med til at give børnene den bedst mulige skolestart.

Forhåbentlig kan det også føre til, at børnene med tiden føler sig trygge nok til at vælge cyklen som det primære transportmiddel, så det bliver lige så naturligt for børnene som for de voksne at tage cyklen rundt i København, siger Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Udover skiltene, der skal få trafikanterne til at vise ekstra hensyn, gennemfører politiet i hele landet også en lang række kontroller på skolevejene for at få flere til at overholde fartgrænserne og være opmærksomme.

Gør dit barn klar til trafikken

Men kampagner og politikontrol gør det ikke alene. Det er også vigtigt, at forældrene har lært deres børn, hvad de skal være opmærksomme på i trafikken, og hvordan de passer på sig selv.

Som noget nyt tilbyder Københavns Kommune, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden derfor i år en håndsrækning til forældrene, så de kan blive bedre klædt på til at lære børnene, hvordan man færdes sikkert i trafikken.

Som forældre kan der være mange spørgsmål. Fx hvornår barnet er klar til at gå alene i skole, og hvordan man får sin teenager til at spænde cykelhjelmen.

På hjemmesiden www.sikkertrafik.dk/mitbarn kan forældre tilmelde sig et gratis nyhedsbrev med gode råd og øvelser, der er målrettet barnets alder. På den måde får man løbende hjælp til at sætte fokus på de vigtigste områder, der kan være med til at sikre, at barnet er klædt bedst muligt på til at klare sig i trafikken.

– Forældrene spiller en meget vigtig rolle i forhold til børns adfærd i trafikken. Børnene lytter til dem og ser dem som rollemodeller, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.