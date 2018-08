Udstilling og foredrag på Husum Bibliotek

Hanna Skop fortæller onsdag den 5. september kl. 17.30-18.30 om om sine oplevelser som jøde under 2. verdenskrig. Foto: Privat

En overlevende fra Holocaust Hanna Skop fortæller på baggrund af september måneds udstilling ”Beyond Duty” på Husum Bibliotek om sin barndoms oplevelser som jødisk flygtning

Af Randi Salzwedell

Under anden verdenskrig blev 6 millioner jøder systematisk myrdet i koncentrationslejre af det nazistiske regime i datidens Tyskland. Hanna Skop voksede op i Hitlers Tyskland, hvor hun oplevede krystalnatten og sin fars deportation til Buchenwald.

Det lykkedes hendes mor at flygte med Hanna og hendes søskende til Danmark i 1939, blot for at opleve at Danmark blev besat i 1940. 3 år senere flygter Hanna og hendes familie til Sverige. Hanna fortæller sin livshistorie og om tilværelsen som jødisk flygtning.

I anledning af 75 året for de danske jøders flugt til Sverige har Husum Bibliotek hele september en udstilling med titlen ”Beyond Duty” lånt af verdens største Holocaust museum Yad Vashem i Jerusalem.

Udstillingen stiller skarpt på mange af de diplomater – blandt andet den svenske Raoul Wallenberg – og andre, der gjorde, hvad der stod i deres magt for at hjælpe og sikre, at tusinde overlevede.

Udstillingen på 1.sal er åben hele september i vores åbningstid, og man kan få en gratis billet til foredraget ved henvendelse til Husum Bibliotek fra 10 dage før. Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser.