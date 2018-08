Union betalte lærepenge

Unions Paulo Fernando (i rød trøje) i hidsig boldjagt, men det var svært at komme forbi Roskildes store forsvarere. Foto: Christian Ove Carlsson.

Lidt fjollet nederlag til Boldklubben Union i klubbens første Danmarksseriekamp på Genforenings-pladsen

Af Jan Løfberg

Et kvarter var spillet, og der stod ”0” ud for H (Union) og ”2” ud for G (Roskilde KFUM). Og dermed blev det. De sidste 75 minutter af Danmarksseriekampen mellem Union og Roskilde KFUM var en lang demonstration af, hvad der sker, når man ikke er klar fra start.

– Vi mærkede i den grad, at i Danmarksserien skal man være klar fra start, ellers går det galt. Det var forhåbentlig lærepenge for spillerne. Heldigvis gik spillerne ind til 2. halvleg med en god attitude, og var det lykkedes os at reducere, så kunne vi sagtens have fået point ud af kampen, sagde Unions træner Morten Vinther efter kampen.

Fem minutter ind i 2. halvleg havde Paulo Fernando en knastør flugter, som Roskilde KFUMs målmand var helt oppe i krydset for at klare. Union kunne imidlertid ikke udnytte sit spillemæssige overtag. Hjørnespark på hjørnespark, indlæg fra både højre og venstre side blev losset ind i hovederne på de store stærke Roskilde-forsvarere.

Der var pænt fremmøde på Genforeningspladsen, hvor ca. 200 Union-fans fulgte klubbens første Danmarksseriekamp på hjemmebane. Næste kamp er 1. runde i pokalturneringen mod Hundested onsdag den 15. august kl. 18 på udebane, og i Danmarksserien skal Union på lørdag kl. 13 til Kastrup Boldklub på Røllikevej.