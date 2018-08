Union fik en superstart

Træner Morten Vinther havde meget at glæde sig over i DS-kampen mod Allerød. Foto: Christian Ove Carlsson

I sin allerførste kamp i Danmarksserien vandt Union med 4-1 over Allerød Boldklubben Union har aldrig tidligere været så højt placeret som Danmarksserien. Men at der er saft og kraft i træner Morten Vinthers spillermateriale er indiskutabelt. Således vandt Union sin debutkamp i DS med hele 4-1 over Allerød i Allerød Idrætspark. På tilskuerpladserne havde […]

Af Jan Løfberg