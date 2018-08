Union kom sig over skuffelse

Paulo Fernando scorede det enlige mål imod Kastrup på straffespark. Foto: Christian Ove Carlsson.

Tabte overraskende i pokalturneringen til Hundested, men vandt over Kastrup i Danmarksserien

Af Jan Løfberg

Indimellem er den bedste måde at komme sig på efter en skuffelse at vinde. Det gjorde Boldklubben Union, der slet ikke kunne leve op til favoritrollen i pokalturneringens 1. runde mod Hundested fra Sjællandsserien.

Union var ellers hurtigt på 2-0 i det nordsjællandske, hvor hjemmeholdet dog spillede bedst, men det lykkedes Hundested at reducere før pausen og udligne et kvarters tid før slut. Omkampen endte uden scoringer, og derefter skulle der sparkes straffespark. Her brændte Union-spillerne flere gange, så samlet set endte Hundested med at vinde 6-3.

Men den skuffende pokal-exit blev skyllet væk med det samme. I lørdags vandt Union ude 1-0 over Kastrup Boldklub. I slutningen af 1. halvleg fik Union tilkendt et lidt tyndt straffespark af dommeren, og med ”Hundested” i tankerne kunne man have frygtet det værste, men Paulo Fernando udnyttede køligt den store mulighed. 1-0 og tre point.

Lørdag den 25. august kl. 13 tager Union på Genforeningspladsen imod TFC Odsherred fra Vig. Union har seks point i Danmarksserien efter tre kampe, TFC har syv point, og snød for to sæsoner siden Union i kampen om at rykke op i netop DS.