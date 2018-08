Velkendte modstandere venter

Der er hele to kampe på programmet i denne uge, og det er mod modstandere, som Brønshøj kender særligt godt. Onsdag går turen til Frem, som Brønshøj har mødt 46 gange før, og lørdag gælder det HIK på hjemmebane. En klub, som hvepsene har mødt 55 gange før.

Af Christian Haslund

Hvepsene har fået en fantastisk start på den nye sæson i 2. division, hvor de har lagt sig alene i spidsen med maksimumpoint efter tre kampe. Efter to kampe mod B93 og Avarta, hvor man var i kontrol og bankede mål ind, skulle arbejdshandskerne findes frem på Hillerød i weekenden. Men spillerne har overskud og fightervilje, og det var med til at sikre en 1-0 sejr.

Arbejdshandskerne bliver der også brug for både mod Frem og HIK. Brønshøj har i nyere tid haft godt styr på Frem – især i Valby Idrætspark – hvor det er lykkedes hvepsene at rejse hjem med point i de sidste fem kampe. Seneste kamp var en særdeles underholdende en af slagsen.

Lørdag er Brønshøj så tilbage i vante omgivelser, hvor HIK kommer på besøg. Der er her tale om en topkamp mellem nummer et og to – inden onsdagens kampe. Hvepsene og HIK har mødt hinanden syv gange inden for de seneste tre sæsoner, og her har de to hold tilsammen scoret 25 mål. Så der er bestemt mål på tapetet, når de to hold tørner sammen.

Dette så vi også i sidste sæson, hvor der faldt hele syv mål i kampen på Tingbjerg Ground. Her var Brønshøj i hopla og vandt kampen 6-1.

Sandsynligheden for at det ender med samme cifre igen er nok minimal, men mindre kan også gøre det, så længe det bliver til tre Brønshøj-point.

Så kom ud og støt holdet både i morgen (onsdag) mod Frem i Valby Idrætspark og især på hjemmebanen på lørdag, når det gælder HIK. Og så håber vi på, at vi kan at stillingen viser fem sejre til Brønshøj, når vi rammer lørdag eftermiddag.

Derudover ønsker vi HIK’s spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.