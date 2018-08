Vind merchandise fra De utrolige 2

De utrolige 2 får premiere den 30. august. Foto: Disney/Pixar

Animations-og familiefilmen De utrolige 2 har været længe ventet og den 30. august får filmen premiere i landets biografer. I denne forbindelse udlodder Brønshøj-Husum Avis i samarbejde med Disney/Pixar to merchandisepræmier fra filmen. Den ene præmie er et penalhus, en notesbog og en pin og den anden præmie et håndklæde, en t-shirt str. 120 og en pin.

Af Dorthe Brandborg

I “De utrolige 2” bliver Helen bedt om at være spydspids i en kampagne for at bringe superheltene tilbage, mens Bob kæmper sig igennem det ”normale” hverdagslivs heltegerninger derhjemme sammen med Violet Dash og den lille baby Jack-Jack, hvis superkræfter begynder at vise sig. Deres mission støder på grund, da en ny superskurk dukker op. Skurkens geniale og farlige plan truer alt og alting, men familien Parr viger ikke tilbage for en udfordring, især ikke når de har Frozone ved deres side. Det er det, der gør den her familie så utrolig.

De utrolige 2 har været mange år undervejs. Den første film havde premiere tilbage i 2004

De utrolige 2 er skrevet og instrueret af Brad Bird (”Drengen og jernkæmpen”, ”De utrolige”, ”Ratatouille”)

For at få chancen for at få de lækre gaver skal du kunne svar på følgende

Hvad hedder den amerikanske titel på filmen?

a. Toy Story 2

b. The Incredibles 2

c. Cars 2

Send svaret med mærke ”De utrolige2” til kon@bha.dk senest fredag den 31. august kl. 9. Vinderne bliver offentliggjorte i avisen den 4. september hvorefter præmierne kan afhentes på avisen.