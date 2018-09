Lørdag den 22. september samler Alzheimerforeningen ind til demensramte familier i Danmark.

Af Erik Fisker

Men organisationen mangler indsamlere i Brønshøj. Under overskriften ’Husk mig’ går frivillige på gaden til landsindsamlingen for at samle ind til fordel for de omkring 85.000 mennesker, der lever med en alvorlig demenssygdom og de ca. 400.000 pårørende.

Rundt om i hele landet vil frivillige samle ind, men der er brug for indsamlere i Brønshøj. Derfor opfordrer Alzheimerforeningen lokale borgere til at melde sig. Tilmelding på www.huskedagen.dk