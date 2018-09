Det sker i kirken uge 36

Foto: Kaj Bonne.

Arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Tingbjerg Kirke fylder år

Tingbjerg Kirke fejrer sin fødselsdag søndag den 9. september, og dagen begynder med festgudstjeneste kl. 10.30 ved Mette Basbøll.

Derefter er der spisning i kirkens mødesal og tid til at nyde en rolig søndag i godt lag. Inden sulten melder sig serveres der kaffe/te og kage. Der vil måske være ponyridning, men det er lidt uvist om de er hjemme eller på tur den dag.

Filmaften i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 11. september, kl. 18.30 er der filmaften i Tingbjerg Kirke. Denne aften vises filmen Drageløberen. En stor betagende film om venskab, skyld og soning. Der serveres te/kaffe.

Orgelmester-koncert i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 6. september, kl. 19.30 får man mulighed for at høre Erik Kolind spille sin orgelmesterkoncert med titlen “Orgelsymfonier gennem 150 år”. Erik Kolind fra St. Magleby Kirke skulle have spillet koncerten i februar, men blev forhindret af sygdom. Derfor ligger koncerten i forlængelse af serien med sommerkoncerter. Erik Kolind perspektiverer den franske orgelsymfonistil fra begyndelsen i midten af 1800-tallet til nu. På programmet er bl.a. César Francks Grande Pièce Symphonique og satser af Louis Viernes 2. Orgelsymfoni.

Der er gratis adgang og efter koncerten bydes på en let forfriskning.

Beethoven i Husum

Beethoven#4 – lørdag den 8. september, kl. 16 spilles den fjerde koncert i den unikke serie med Beethovens samlede strygekvartetter, spillet af Arild Kvartetten i Husum Kirke. Her spilles opus 18 nr. 4 i c mol, opus 131 cis mol og opus 18 nr. 5 i A dur. Fri entré.

Morgensang Husum

Torsdag den 6. september, kl. 9-10 er der igen morgensang og andagt i Husum Kirke ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen – samt hygge og morgenbrød indtil kl. 10.

Musikalsk drop-in

Tirsdag den 11. september kl. 10-12 starter en ny sæson med fællessang i ANX’et i Husum Kirke. Drop-ind og syng med den anden tirsdag i måneden – her er kaffe, te, hygge og en hel masse sang. Ved roret står organist og korleder Kirsten Thorup. Det er gratis.

Jazzhøjmesse i Husumvold Kirke

Der afholdes jazzhøjmesse med brunch, søndag den 9. september, kl. 10, hvor Husumvold Kirke gentager succesen og igen inviterer til jazzhøjmesse med efterfølgende brunch. Som ved sidste jazzhøjmesse vil selve gudstjenesten og salmesang blive som vanlig – mens akkompagnement til salmerne spilles af kirkens gæstemusikere: Jakob Lundbak (saxofon), Jakob Roland (bas), Janus Rønn Lind (klaver) og Pernille Mejer (vokal og arrangement). Ligeledes vil al anden musik under gudstjenesten være fra jazzens verden.

Bagefter inviterer Husumvold Kirke til brunch. Det er gratis og uden tilmelding.

Ord & Musik i Husumvold Kirke

Ord & Musik er Husumvold og Husum Kirkers fælles arrangementsrække, der tilbyder arrangementer for børn og for voksne. Tirsdag den 11. september, kl. 17 i Husumvold Kirke inviteres børn og deres voksne – og andre interesserede – indenfor i selskab med GIÒIA og familieforestillingen Guds lille klovn, der rummer både fortælling og musik på en rejse tilbage til 1300-tallets Italien. Tomei de Paolo’s børnebog ”Guds lille klovn” bliver fortalt på rim og vers i en gendigtning af Johannes Møllehave, vekslende med den tids iørefaldende musik. Historien handler om den lille middelalderdreng Alfredo, der blev Italiens bedste jonglør.

Der sluttes af med fællesspisning, som ved en almindelig spaghettigudstjeneste. Ord & Musik er gratis og uden tilmelding.

Fredagscaféen om testamente

Hvert år er der ca. 8.000 mennesker, der bliver ramt af demens. Inden demensen rammer, er det derfor en idé at tage stilling i tide og få nedfældet sine ønsker i et testamente. Dette og meget mere vil advokat Torben Dyring Kledal fortælle om ved fredagscaféen fredag den 7. september, kl. 14 i Bellahøj Kirke. Foredraget er gratis, og man skal ikke tilmelde sig.

Gudstjenester uge 36

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 9/9, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Onsdag 12/9, kl. 17:

Børnegudstjeneste

v/ Asser Skude og

Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Lørdag 8/9, kl. 10:

Drop-in Dåb v/ alle præster

Søndag 9/9, kl. 17:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 9/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 6/9, kl. 10.30:

Børnehavegudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Søndag 9/9, kl. 10:

Jazzhøjmesse med brunch

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 9/9, kl. 10.30:

Gudstjeneste og kirkens fødselsdag v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 9/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 9/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 9/9, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 9/9, kl. 10:

Højmesse