Det sker i kirken uge 37

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Et liv med hiv

Onsdag den 19. september er der frokost i Tingbjerg Kirke kl. 12 og gudstjeneste ved Mette Basbøll kl. 13. Kl. 14 fortæller Peter Sloth om at leve som hiv-smittet- Hvordan har folk reageret, og ikke mindst, har kirken været en forbandelse/velsignelse for en hiv-smittet? Kom og hør Peter fortælle den personlige beretning. Tilmelding til frokost hos kirketjeneren senest den 17. september.

Formiddagssang i Tingbjerg Kirke

Der er fællessang i Tingbjerg Kirke hver torsdag fra kl. 10.45 til 11. Bagefter er der mad til alle kl 11-13.

Bamsedåb i Bellahøj Kirke

Onsdag den 12. september, kl. 17 er der børnegudstjeneste med bamsedåb i Bellahøj Kirke. – Vi har haft bamsedåb nogle gange nu, og det er bare sådan en god måde at få talt med børnene om, hvad dåben betyder. Men bare den omsorg og højtidelighed, som børnene bærer deres bamse til dåben med, taler for sig selv, siger præsterne Asser Skude og Johanne Haastrup samstemmende.. Efter gudstjenesten er der fællesspisning og udlevering af bamsedåbsattester.

Filmaften i Bellahøj Kirke

En svensk film om en stærkt deform autist. Det lyder temmelig trist, men instruktøren Johannes Nyholms ”Kæmpen” fra 2016 er alt andet end trist. Hovedpersonen Rikard har sit at slås med. Men han giver sig ikke uden kamp. Faktisk er han overbevist om, at han vil blive genforenet med sin mor, hvis bare han kan vinde det nordiske petanquemesterskab. Og han har både vennen Johan og en 60 meter høj kæmpe til at støtte sig. ”Kæmpen” vandt i år den kirkelige Gabriel-pris som bedste nordiske film, og anmelderne sparede heller ikke på de store ord, da ”Kæmpen” havde dansk premiere. ”Kæmpen” kan ses i Bellahøj Kirke torsdag den 13. september, kl. 19 ved efterårets første filmaften. Efter filmen, hvortil der er gratis adgang, bydes der på lidt godt til ganen og en god eftersnak om aftenens filmoplevelse.

Børnehavegudstjeneste i Husum Kirke

”Høst” er temaet, når der fredag den 14. september, kl. 10 afholdes børnehavegudstjeneste i Husum Kirke med sognepræst Iben Hornshøj Sørensen og korleder Christina Schimmell Rindorf. Bagefter er der saftevand, og alle interesserede er velkomne

Løvfaldstur med Onsdagscaféen

Der er nu åbnet for tilmelding til Husum Kirkes Onsdagscafés årlige løvfaldstur til Ballerup Museum i Pederstrup, der afholdes onsdag den 3. oktober, kl. 11-15. Tilmelding og betaling kan ske til Valborg Kofoed-Enevoldsen eller Wivi Dalhammer ved Fællessang i ANX’et eller i forbindelse med kirkens gudstjenester.

Gudstjenester uge 37

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 16/9, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

og Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 16/9, kl. 10:

Høstgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 16/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 18/9, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 16/9, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 19/9, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 16/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 16/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 16/9, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 16/9, kl. 10:

Højmesse