Af Randi Salzwedell

Hvis man tænker på at blive døbt, men ikke har fået det gjort, er der på lørdag den 8. september, kl. 14-17 en lidt utraditionel mulighed i Brønshøj Kirke.

Alle er velkomne – gamle som unge. Ved Drop-in dåb kan man komme lige ind fra gaden og blive døbt uden tilmelding.

Det eneste man skal gøre er at medbringe gyldig legitimation med foto – for eksempel kørekort eller pas. Hvis man er under 18 år, skal man desuden have sin mor eller far med.