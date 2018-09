Folkedans – og meget mere

Medlemmer af Brønshøj Folkedanser Forening optrådte til 2700Kulturdag i foråret. Foto: Presse

Med folkedans får man blandt andet god motion, bedre balance og motorik og godt samvær

Af Erik Fisker

– Der danses til levende musik med garanti for glade toner. Disse bliver leveret af vores musiker Toke, som er i starten af 30’erne. Samtidig får man en del historisk viden om dansenes oprindelse og bliver ledt gennem dansene af vores danseleder Jesper, som er i midten af 20’erne. Han er kendt for sit gode humør, hvor gode råd altid følges af et smil på læben, fortæller Jan Krog Larsen, formand for Brønshøj Folkedanser Forening.

Brønshøj Folkedanser Forening blev grundlagt i 1952 og består i dag af ca. 40 medlemmer med et aldersspænd fra 24 til 91.

– Vi holder medlemsaftener, julestue og skovtur. Desuden afholder vi også legestuer, såkaldte dansekomsammen, hvor der er deltagelse fra andre foreninger, og som den sidste handling på vores danseaftener, slutter vi hver gang af med en sang, sigerJan Krog Larsen.

– Der er også mulighed for at få noget at vide om dragter og dragtbrug samt deltage på syhold. Dragter bruges dog kun ved specielle opvisninger og helt frivilligt. Derudover er der også mulighed for at deltage i opvisninger fx i Tivoli, Frilandsmuseet, Landsstævner og nordiske stævner, fortsætter Jan Krog Larsen.

– Vi danser hver onsdag i almindeligt tøj og skiftesko fra kl. 19.30. I september mulighed for nybegyndere og andre interesserede at prøve folkedans og lære trin helt fra bunden, slutter han.

Yderligere oplysninger på hjemmesiden www.brhff.dk.