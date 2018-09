Fyn er ikke fin

Den tidligere BB-spiller Sebastian Dalgaard gjorde det til 1-0. Foto: Christian Haslund.

Ingen point til Hvepsene imod Middelfart

Af Jan Løfberg

Brønshøj kiksede chancen for at fastholde førstepladsen i 2. division øst, da det i lørdags blev til et nederlag på 1-3 i Middelfart på Fyn.

1. halvleg var ikke noget at råbe hurra for. Og der var blot spillet otte minutter, da hjemmeholdet kom på 1-0. Den tidligere Brønshøj-spiller Sebastian Dalgaard modtog bolden og trak ind i banen. Fra kanten af feltet sendte han bolden ind bag Kasper Vilfort.

Efter 27 minutter blev det 2-0. Casper Johansen snød Brønshøj-spillernes offside-fælde, inden han sendte bolden på tværs. Her kom Søren Andreasen løbende til. 2-0 til hjemmeholdet.

Men det skulle blive bedre i 2. halvleg. Som Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub skriver: – Her kom Brønshøj ud med en helt anden energi og lagde pres på Middelfart. Chancer var der dog i begge ender.

Efter en lille halv time kom reduceringen. Middelfart fik ikke clearet bolden ordentligt. Kevin Bechmann Timm kom springende og fik headet på mål. Bolden ramte Sebastian Dalgaard og snød fuldstændig Middelfarts målmand. 2-1.

Kort efter fik Kevin mulighed for at udligne til 2-2, da han kom frem til en chance. Men han blev presset i skudøjeblikket og fik sendt bolden over mål.

Brønshøj pressede og pressede til sidst, men Middelfart solidt nede bagi. Og når man satser i kampens døende minutter og jagter en udligning, så åbner det op i den anden ende. Dette var også, hvad der skete i det fjerde minuts overtid. Her blev Malthe K. Rasmussen sendt afsted, og han fik scoret til kampens slutresultat 3-1 til Middelfart.

På trods af nederlaget er Brønshøj stadig i top 3 blot et enkelt point efter Slagelse på førstepladsen. Men i næste weekend har spillerne fået fri, da kampen mod Marienlyst er udsat pga. landsholdsudtagelser.

Næste kamp er først lørdag den 15. september kl. 15, når det gælder AB og Slaget om Mosen.