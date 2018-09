”Gå med i Lunden”

Der blev hujet og heppet på hestene. Foto: KHM

Medlemmerne i Brønshøj Boldklubs erhvervsnetværk ”Erhvervsklubben Hvepsene” var på et sjovt og spændende arrangement på Charlottenlund Travbane

Af Dorthe Brandborg

Restaurant Skjoldgården lagde ”hus til” og fra restaurantens terrasse er der et smukt vue over Travbanen. Deltagerne fik ved ankomsten hver spilkuponer på nogle heste, så alle fulgte engageret med under løbene og hujende på netop deres hest. Nogle gik smilende hen til totalisatoren og hentede gevinsten – andre rev kuponen i stykker ….

Heldigvis blev det vejrmæssigt en smuk aften – for der blev serveret en lækker udendørs grill buffet.

Efter løbene benyttede flere af medlemmerne lejligheden til at besøge staldene og de trætte heste.

-Det blev endnu et interessant arrangement med pleje af netværket og hyggeligt samvær, fortæller formanden Kim Høg Madsen, der har flere spændende arrangementer på programmet det kommende halve år.

Er du interesset i at høre mere om Brønshøj Boldklubs erhvervsnetværk, så skal du ikke tøve med at kontakte formanden Kim Høg Madsen på telefon 27 28 11 60.