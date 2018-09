Håndværkerdag i Husum

Onsdag den 12. september står elever og faglærere klar i Voldparken til at hjælpe

Af Erik Fisker

Helt gratis kan man få hjælp til en lang række ting, når elever og faglærere fra TEC, Technical Education Copenhagen, Hvidovreafdeling stiller viden og færdigheder til rådighed i samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan ”Husum for Alle”, der er en del af boligselskaberne AAB og fsb.

”Husum for Alle” arbejder for, at det er rart og trygt at bo i Husum. De laver b.la. indsatser for områdets beboere, som skaber trivsel i hverdagen, medejerskab for området og gode relationer beboerne imellem.

Der bliver den 12. september mellem kl. 12 og 18 mulighed for at få hjælp, når det drejer sig om fx cykler, kontrol af biler og knallerter samt bygning af havemøbler og blomsterkasser af træpaller til blandt andet kolonihaven. Håndværkerdagen afholdes Voldparken 1 B, også kaldet Voldparkens Torv på hjørnet af Voldparken og Gadelandet.

På TEC´s afdeling i Hvidovre (også kaldt teknisk skole) kan man blive uddannet som fx cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen, flytekniker, kranfører, lastvognsmekaniker, personvognsmekaniker og vejgodstransport. Som eksempel varer uddannelsen som personvognsmekaniker mellem 2 år 6 mdr. til 5 år, og adgangskravet til grundforløb er afsluttet 9./10. klasse eller tilsvarende samt minimum karakteren 02 i dansk og matematik.