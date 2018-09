Historisk tur på Vestvolden

Det 14,5 km. voldanlæg bliver rammen for en spændende vandretur ind i et stykke danmarkshistorie. Foto: Privat

I anledningen af årets Golden Days Festival, der i år har temaet ”Historiens B-sider” inviterer Husum Biblioteks bibliotekar Rasmus på en lille vandretur på Vestvolden i Husum onsdag den 12. september

Af Dorthe Brandborg

Glæd jer! Nu kan du komme på en aktuel og levende vandring gennem den stedspecifikke lokalhistorie, og bliv klogere på en nær del af Danmarks og vores lokalområdes nyere historie.

Vestvolden er et 14,5 km. langt voldanlæg og en del af det kæmpemæssige militære forsvarsanlæg, Københavns Landbefæstning (1888-92). Vestvolden omkranser København mod vest med mange militære anlæg såsom bunkere og batterier.

Det er et enestående ingeniør- og anlægningsarbejde, der ligger bag, og det er et af de bedst bevarede militære forsvarsanlæg i Europa, men det kom dog aldrig i brug i militær forstand under Første Verdenskrig blev den bemandet i en periode af over 65.000 bevæbnede soldater, der stod klar til at forsvare København, men fjenden kom aldrig og ikke længe efter blev Vestvolden nedlagt.

Den blev overhalet af den militærteknologiske udvikling og blev overflødig gjort i forhold til dens oprindelige forhold. Men så kom den kolde krig og Ejbybunkeren blev taget i brug, fordi den kunne modstå angreb fra både konventionelle og atomare våben og var et meget godt sted at overvåge flytrafik og mulige luftangreb fra, først i 2004 blev det overdraget til Naturstyrelsen.

Til arrangementet skal vi sammen blive klogere på, hvad der er sket med Vestvolden siden det blev nedlagt i 1920? Hvordan naturen og Københavnerne indtager området. Har vi glemt Vestvolden? Hvordan kan vi fortælle dens kulturhistorie?

Vi gør forsøget med en vandring til volden og formidler et stykke af Københavns historie, der hvor den har efterladt sig et kæmpe aftryk. Vi mødes på Husum Bibliotek kl. 17 og går i fælles flok og gør den stedspecifikke historie aktuel og levende.

Ingen tilmelding eller entré nødvendig.