Husum snydt til sidst

Fik dog alligevel ét point mod KFUM og er med i toppen af Københavnsserien

Af Jan Løfberg

Det var ærgerligt for Husum Boldklub. I torsdags førte Husum 2-0 mod KFUM et lille kvarter før tid, da Sebastian Peter Stage fik et gult kort og blev udvist i 10 minutter. I løbet af blot seks minutter fik KFUM scoret to gange og kunne slippe fra Husumparken med et heldigt point.

Endnu en gang blev Husums mål scoret af klubbens nye målræv Mikkel Bo Eriksen. Han bragte Husum på 1-0 efter en times spil, og syv minutter senere øgede han til det, som burde have givet tre point. Mikkel Bo Eriksen har scoret syv mål af Husums indtil videre 11 mål.

Nu måtte Husum nøjes med ét point. Klubben er efter fem kampe stadig ubesejret og har 11 point på tredjepladsen. NB Bornholm har 12 point og bedre målscore end FB, der også har 12 point.

På lørdag kl. 15 skal Husum møde PI Fodbold i Valby Idrætspark.

Fix snublede

Boldklubben Fix kunne ikke fortsætte den gode start på sæsonen i serie 1.

I sidste uge blev det til to nederlag. Først tabte man torsdagens aftenkamp 1-4 på Frederiksberg til CBS Sport, og i lørdags tabte man hjemme 2-3 til KFB.

Casper Andersen scorede målet mod CBS, mens Sebastian Zester og Andreas Christian Nors sørgede for målene mod KFB.

Lørdag kl. 13 møder Fix Vigerslev i Valby Idrætspark.

I serie 2 tabte Boldklubben Stefan lokalopgøret til Bispebjerg med 2-4. Mikkel Jensen og Nicki Bogh Carlsson scorede Stefans mål.

Stefan spiller hjemme på lørdag kl. 13 mod FK6K.