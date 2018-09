Husum topper KS

Husum Boldklub har indtaget førstepladsen i Københavnsserien, selv om klubben måtte nøjes med uafgjort mod B1903

Af Jan Løfberg

Ud over egen succes er der intet så godt som andres fiasko. Lidt hårdt trukket op, men man var ikke ligefrem grædefærdige i Husum Boldklub, da Københavnsseriens hidtidige tophold NB Bornholm og FB tabte i weekenden. Begge klubber havde ligesom Husum maksimumpoint ni, så derfor rykkede Husum op på førstepladsen ved at spille 1-1 på udebane mod B1903 – den ene af moderklubberne til FC København.

Atter var det målræven Mikkel Bo Eriksen, der sørgede for en Husum-kasse. Det var hans femte i fire kampe, og han har scoret i alle kampe indtil videre. Denne gang var Mikkel Bo Eriksens mål en udligning. B1903 bragte sig allerede foran i løbet af en håndfuld minutter, men Husum udlignede midt i halvlegen.

Som så mange gange tidligere var Husum hårdt ramt af udvisninger. Men denne gang kostede det ikke point, som man ellers har set ved så mange andre lejligheder.

Torsdag den 6. september spiller Husum kl. 19 mod KFUM i Husumparken.

Fix med i toppen

Boldklubben Fix er i denne sæson langt bedre kørende end i sidste sæson. I lørdags blev det til en sejr på 2-0 over Østerbro IF. Mikkel Gammeljord og Andreas Christian Nors sørgede for målene. Fix indtager andenpladsen i serie 1 med syv point for tre kampe.

Fix’ næste opgave er en aftenkamp torsdag den 6. september kl. 20.30 mod CBS Sport på Jens Jessens Vej på Frederiksberg. To dage efter – om lørdagen kl. 13 – er der hjemmekamp mod KFB.

Boldklubben Stefan tabte i serie 2 til Boldklubben Rødovre med 2-3 på Rødovre Stadion. I denne uge er der to kampe: torsdag den 6. september kl. 18.15 hjemme mod CIK, og lørdag kl. 13 udekamp og lokalopgør mod Bispebjerg i Lersøparken.