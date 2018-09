Hvepse i landsholdstrøjen

Simon Richter og Dawda Ngum trak i sidste uge i landsholdstrøjen

Af Jan Løfberg

I den forløbne uge kunne Brønshøj have fået danske landsholdspillere, hvis klubbens fyraftensproffer havde valgt at stille op på ”vikarlandsholdet” i Slovakiet. Men Hvepsene valgte at være solidariske med A-landsholdets mangemillionærer – en omvendt ”Robin Hood” kan man sige.

Alligevel spillede to hvepse A-landskamp, nemlig Simon Richter og Dawda Ngum.

Sammen med deres gambianske holdkammerater leverede de et sensationelt resultat ved at spille 1-1 mod Algeriet, der ikke mindre end fire gange har været med ved VM-slutrunden.

Brønshøj Boldklubs Christian Haslund har været i kontakt med Simon Richter, der startede inde, mens Dawda Ngum fik de sidste 20 minutter af kampen.

Kampen skulle have været fløjtet i gang i lørdags kl. 18.30, men blev forsinket i halvanden time, da ekstra mange var kommet for at se kampen på Independece Stadium i Bakau.

– Vi havde varmet op og var klar til at komme i gang. Men kampen blev udsat pga. de mange tilskuere. Vi ventede rigtig lang tid i varmen, og samtidig var vi i tvivl om kampen ville blive aflyst eller ej, siger Richter.

Heldigvis blev kampen fløjtet i gang omkring kl. 20 foran mere end 40.000 mennesker, og der var godt gang i den.

– Det var en heksekedel, men en fed oplevelse at spille foran så mange tilskuere. De skabte en fantastisk stemning, og da vi udlignede til 1-1 gik de helt amok, fortsætter Simon.

Nr. 172 i verden

Det var Gambias anden kamp i kvalifikationen til African Cup of Nations 2019, og det var et gambiansk hold, der gik ind til kampen som underdogs mod Algeriet. På FIFA’s rangliste er Algeriet da også placeret som nummer 66, mens Gambia er nummer 172. Alligevel lykkedes det for gambianerne at få et point.

– Vores gameplan var at stå lavt, og det lykkedes til UG. Algeriet havde selvfølgelig bolden mest, og en fejl fra vores side gav dem en 1-0 føring. Men vi fik udlignet og med lidt held, kunne vi havde taget alle tre point. Men et point mod gruppens stærkeste hold er tilfredsstillende, fortæller Richter yderligere.

Simon Richter var ikke den eneste Brønshøj-spiller, som var i aktion for Gambia i går. Dawda Ngum fik også spilletid, da han blev skiftet ind i 2. halvleg.

– Dawda kom ind, da der manglede 20 minutter. Han blev sat ind på midten af banen og gjorde det godt mod de algeriske stjerner, bl.a. Riyad Mahrez, understreger Simon.

Nu venter en lang flyvetur for både Richter og Dawda, men begge er klar til at tørne ud for Brønshøj, når hvepsene på lørdag møder AB kl. 15 i Tingbjerg.

– Vi skal lige slappe af efter flyveturen, men ellers er vi klar til at forberede os til kampen mod AB. Vi kommer hjem med en stor position selvtillid efter et godt resultat, slutter den 33-årige forsvarsspiller.

Næste kvalifikationskamp for Gambia er i oktober, hvor de den 10. oktober gæster Togo. Den 16. oktober tager Gambia så imod Togo.