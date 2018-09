Jubilar med visioner

Trine Buur Richardt fra Clinique Harmonie fejrer sit 20 års jubilæum som kosmetolog med at lancere sin egen herreserie ”Buur Skincare for mænd”

Af Dorthe Brandborg

Det lå ellers ikke i kortene, at Trine Buur Richardt skulle uddanne sig som kosmetolog, zoneterapeut og massør, da hun som ung voksede op i Brønshøj. Hun drømte om at blive skuespiller.

-Jeg troede altid, at jeg skulle være skuespiller, men da jeg kom på højskole og skulle lave teater, fandt jeg ud af, at det alligevel slet ikke var mig. I stedet var der en studiekreds med alternativ behandling og der stødte jeg på zoneterapi, som lige var noget for mig, fortæller 48-årige Trine Buur Richardt, der selv mærkede hvordan zoneterapien hjalp på hendes nældefeber.

I dag er der kommet flere uddannelser på og i de sidste 16 år har Trine drevet Clinique Harmonie på Tuxensvej 1, som er en hudplejeklinik, hvor det handler om velvære. Når man træder ind i Trines klink mødes man af sagte smuk afslapningsmusik med naturlyde blandet med sanselig aroma. Alt sammen noget som får én til at slappe helt af.

-Der kommer rigtig mange med stress, som trænger til en pause og til at blive rørt, fortæller Trine og fastslår, at det bedste ved hendes arbejde er, at folk er glade for hendes behandlinger og at hun føler, at hun gør en forskel for sine kunder.

-Jeg hjælper folk med stort og småt og jeg lader dem selv vurdere, om de har lyst til at tale, eller at det hele skal foregå i stilhed. Selv kan Trine godt lide roen i sit arbejde. Før finanskrisen var der fem i hendes klinik. I dag er det kun hende selv og Alexander, som kommer et par gange om ugen og tilbyder Body SDS.

-Jeg blev mor for otte år siden og derefter blev klinikken anderledes. Jeg kunne godt begynde at ansætte folk igen, men det har jeg ikke lyst til lige nu, siger Trine, der i stedet har kastet sig ud i noget helt nyt.

Trine har altid haft mange mandlige kunder i klinikken og har i den forbindelse behandlet dem med en herreserie, som desværre er gået ud af produktion. Trine brugte rigtig meget tid på at finde en ny serie og hendes kæreste fik lov til at lægge ansigt til meget gennem et par år, men der manglede altid noget – ofte var det fordi, serierne ikke var gearede til behandlinger.

-Så måtte jeg jo gøre det selv. Jeg har jo mange års erfaring med ingredienser og fandt til sidst en god jysk fabrik, der ville med til at starte serien i det små, fortæller Trine, der har sommerfugle i maven over nu at skulle ud og præsentere sit eget produkt til messer og i barber shops.

-Det har været en rigtig spændende proces, men jeg er da også lidt nervøs for, at ”Buur Skincare for mænd” bliver taget godt imod, indrømmer Trine, der håber at se mange folk i Clinique Harmonie på lørdag til 20 års jubilæumsreception fra kl. 12-16.

Her præsenterer hun også ”Buur skincare for mænd”, har 20% på flere skønhedsprodukter og så serverer hun bobler, lidt sødt og salt.