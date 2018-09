Lilleskolen fylder 50 år

Skolen på Lindholmsvej i Brønshøj

Forældreinitiativ og børnedemokrati i fokus

Af Erik Fisker

Når man ser villaen på Lindholmsvej 18 i Brønshøj udefra, er det de færreste der med det samme tænker, at det er en skole. Det var formentlig også de færreste i skolens stiftende forældregruppe som forestillede sig, at skolen skulle ligge i Brønshøj flere årtier, da de i 1968 overtog villaen fra Undervisningsministeriet og dannede rammerne for de første af skolens klasser.

Lilleskolen blev, ifølge tidligere lærer og leder, Bent Aksel Kofoed, startet som ”forældrenes skole”, hvor forældrene satte ’vi’ før ’jeg’ og bidrog til skolens oprettelse og arbejdsdage. Her lod forældrene og lærerne sig inspirere af moderne pædagogiske strømninger fra blandt andet Skotland og Tyskland, hvor fokus på selvregulerende børn var i højsædet.

Ligeledes var det centralt, at børnene skulle høres og inddrages i beslutninger. Det gør de stadig, når hele skolen hver uge mødes til Plenum, hvor alle børnene gennemgår dagsordenen ledet af skolens ældste børn.

Demokrati, fællesskab og sammenhold

Det er især sammenholdet mellem årgangene på skolen, som tydeligt kan ses i dag. På legepladsen bemærker man hurtigt en vis aldersspredning mellem de legende børn. Det er rart, mener Hugo, Mona og Konrad fra 5. klasse. De synes alle tre, at det er fedt, at man på Lilleskolen er så meget sammen på tværs af klasserne, samtidigt med, at antallet af elever ikke er så højt som andre steder.

– Det giver mulighed for at lære de fleste børn på skolen at kende, siger Mona og Hugo, hvorefter Konrad forklarer, at han kender nogen i næsten alle af skolens syv klasser – fra børnehaveklassen til og med 6. klasse.

Skolen er dannet under Friskoleloven. Det indebærer, at børnene skal være på fagligt niveau med folkeskolen, når de efter 6. klasse skal forlade skolen og oftest vælger en af de lokale folkeskoler, eller en anden Fri Grundskole.

Fokus på nærhed og kreativitet

Lærer Charlotte Remmer forklarer forskellene mellem Lilleskolen og hendes tid på en folkeskole:

– Det jeg tænker, som er den allerstørste forskel, er det fokus vi har på det sociale på den her skole, som røg lidt i baggrunden i folkeskolen. Når man har 28 børn i en 1. klasse så når man ikke altid at se alle børn. Det kan man bedre når der kun er 20 børn, siger hun.

Nærheden er også en fordel hvis man spørger hendes lærerkollega, Kirsten Kubstrup, der fremhæver, at relationen mellem børn og voksne er vigtig – også når det kommer til skolens fokus på børnedemokrati. – Tingene hænger jo sammen. Demokrati er jo mange ting, men bare det at man har en tættere relation til alle børn gør, at det er nemmere at indpasse og tage hensyn til det enkelte barn og give det en slags indflydelse, som jo også er demokrati, siger Kirsten Kubstrup.

Et andet vigtigt element i Lilleskolen er kreativitet. Blandt børnene er der enighed om, at skolens fokus på billedkunst, musik, teater og sceneoptræden er noget af det bedste ved skolen. Det er Charlotte Remmer enig i. Hun forklarer hvor rørende det er for hende at se udviklingen hos børnene fra år til år i forbindelse med den årlige sommerfest, hvor alle klasserne optræder med en sang hver.

Den Lille Skole i København

Lindholmsvej 18

0-6. klasse

140 elever

9 lærere

Skoleleder: Erik Fischer