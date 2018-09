Lokale seniorer skal svinge battet DGI Landsstævne 2013 i Esbjerg DGI Landsstævne 2013 i Esbjerg.

Seniorerne er vilde med at svinge battet . Foto: Bo Nyman

Nu får lokale seniorer mulighed for at holde både krop og sind i form ved at spille bordtennis. Brønshøj Bordtennis tilbyder bordtennis til alle seniorer over 60 år – begyndere og øvede – og lægger ud med at invitere til åbent hus

Af Dorthe Brandborg