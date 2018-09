Med Kira Skov på rejse gennem sorgens land

Kira Skov. Foto: Christian Larsen

På torsdag den 6. september, kl. 19 er der lagt op til et intenst og bevægende aftenrum i Bellahøj Kirke

Af Erik Fisker

Sangerinden og sangskriveren Kira Skov er efterårets første gæst og optræder sammen med musikerne Oliver Hoiness og Silas Tinglef.

Kira Skov mistede sin mand Nicolai Munch-Hansen sidste år. Han var, foruden at være hendes ægtemand og far til deres søn Morgan, også hendes tætteste musikalske samarbejdspartner igennem 13 år.

Som en måde at bearbejde sin sorg på begyndte Kira kort tid efter Nicolais bortgang at skrive sange til sin mand. Sange om livet og den pludselige død og det chok som fulgte i kølvandet. Dette blev en måde at give sorgen en form på, og ligeledes har det været en måde at have fornemmelsen af en fortsat kommunikation, til dels pga. deres meget stærke fælles sprog i musikken.

Kira har skrevet en række personlige sange, men hun har også på sin rejse gennem sorgen fundet trøst og inspiration i Den Tibetanske Dødebog samt hos digtere og forfattere som Rainer Maria Rilke, Walt Whitman, Marilynne Robinsson og Naja Marie Aidt.

Sangene tager udgangspunkt i Kiras personlige tab, men favner samtidig et universelt tema som vedkommer alle.

Det musikalske univers udfolder sig i intime rammer med sparsom instrumentering. Det er sange med historiefortællingen i centrum, med referencer til en sangskrivertradition som bekender sig til bl.a. Leonard Cohen, Joni Mitchell og Townes Van Zandt.

Efter selve koncerten i Bellahøj Kirkes intime rum vil der være lejlighed til at møde Kira Skov under mere uformelle former, hvor der i ægte aftenrum-stil vil blive budt på vin/øl/vand og snacks. Der er gratis adgang til arrangementet.