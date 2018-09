Motion for modne mænd

Motionisternes sommerafslutning. Foto: Privat

Akademisk Skytteafdelings Gymnastikafdeling tilbyder gymnastik på to lokale skoler

Af Erik Fisker

I mange år har Leif været idrætslærer på Politiskolen og nu er han instruktør for mænd, primært i alderen 50 til 80 år, der ønsker at være med til motionsgymnastik. Yngre mænd kan dog også deltage. Det sker tirsdage på Brønshøj Skole og fredage på Korsager Skole. Begge dage kl. 16.55-18.30 – og der er også tid til at have det hyggeligt.

Billedet er fra motionsgymnasternes sommerafslutning 2018, hvor man efter gymnastikken ligesom tidligere år kørte til Høje Sandbjerg og spiste smørrebrød og hyggede sig nogle timer. Høje Sandbjerg er et dejligt naturområde i Søllerød Kommune med højdepunkt og udsigt til Sverige, Nordsjælland og København, som Akademisk Skytteklub har rådet over til alle sine aktiviteter siden 1916, og hvor der blandt andet tidligere har været holdt sommerlejre med deltagelse af redskabsgymnaster fra hele landet.

Yderligere oplysninger på hjemmesiden www.as-kbh.dk