Protestsange og blues

Emil Balsgaard og Thorbjørn Risager. Foto: Presse

Den lokale musikforening Music House Brønshøj skyder ny sæson i gang med to kraftfulde koncerter

Af Erik Fisker

Få danske bluesmusikere nyder så rosende omtale som danske Thorbjørn Risager. Risager er særdeles efterspurgt i udlandet, hvor han typisk giver mere end 60 af sine årlige godt 100 koncerter. Særligt de amerikanske anmeldere må ofte ty til navne som fx selveste Ray Charles, når Risagers vokal skal beskrives.

Denne aften har man mulighed for at opleve Thorbjørn Risager til en koncert under mere intime omstændigheder. Med sig har han sin

faste makker Emil Balsgaard, der anses for at være landets fornemmeste repræsentant indenfor boogie-piano stilen.

Sammen fortolker de gamle blues- og New Orleans-klassikere tilsat et udvalg af Risagers egne soul- og blueskompositioner. Koncerten finder sted i Kulturhuset Pilegården torsdag den 6. september, kl. 20. Billetter koster 100 kr.

Protestsange der forandrede verden

”We Shall Overcome”, ”Where Have All the Flowers Gone”, ”Turn! Turn! Turn!” og ”If I Had a Hammer” er banebrydende sange med rødder i den amerikanske folkemusik, som Pete Seeger skrev eller indsamlede og tilsatte eget guitar- og banjoakkompagnement.

Pete Seeger var en af de vigtigste amerikanske protestsangere. Han var en vigtig figur og et samlingspunkt fra bl.a. de sorte amerikaneres kamp for rettigheder og anti-krigs bevægelsen i 60’erne til Obamas indsættelse i 2009.

Torsdag den 13. september, kl. 20 bliver Pete Seegers bedrifter udfoldet i ord og toner af den amerikanske blues-, country- og americanamusiker George Kilby Jr. og københavnerbandet Fistfull of Dollars med Torsten Lefman i front. De fortolker også andre kendte sange skrevet af protestsangene af bl.a. Woody Guthrie, Bob Dylan og Bob Marley, ligesom de tilsætter enkelte egne sange.

Billetter fås gennem Pilegårdens hjemmeside. Begge koncerter er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.