”Socialt Fællesskab af 2008” lukker

Aihua Yan fra Kobbelvænget, en aktiv og alsidig lokal ildsjæl. Foto: ef

Efter 10 år med lokalt frivilligt arbejde for alle med behov for støtte, er der ikke resurser til at fortsætte

Af Erik Fisker

Aihua Yan har været med fra starten i den frivillige lokale indsats for at hjælpe medmennesker, der på den ene eller anden måde havde brug for at få støtte. Det har ofte været ensomme og enlige mødre fra især Tingbjerg og Husum Nord, der har haft glæde af den hjælpsomhed og de aktiviteter, der har karakteriseret foreningens aktiviteter.

– Vores arbejde startede i foreningen ”Kvinder i Tingbjerg”, som blev oprettet i samarbejde med Tingbjerg Kirke, Projektsekretariatet i Tingbjerg og Frelsens Hær. Foreningen eksisterede i fem år, og efter en pause startede vi en ny forening “ Netværk for udsatte grupper” der senere skiftede navn til ”Socialt Fællesskab af 2008”, fortæller den 59-årige Aihua Yan, der som 31-årig kom til Danmark som politisk flygtning fra Kina og de sidste mange år har lagt meget frivilligt arbejde i bydelen, både hos Natteravnene i Husum/Tingbjerg og som formand for “Socialt Fællesskab”, medlem af Lokaludvalget og suppleant i Borgerrepræsentationen.

– Kort inden sommerferien lukkede vi ”Socialt Fællesskab”. Vi har simpelthen ikke menneskelige resurser til at fortsætte arbejdet. Nu har vi lukket foreningen, men jeg kan ikke afvise, at vi måske åbner igen om nogle år, fortæller Aihua Yan. Da foreningen var størst, var der omkring 250 medlemmer.

– Det var rigtig hyggeligt og været en stor glæde at arbejde i foreningen, og vi har haft masser af latter, men også mange tårer. Jeg har det rigtig dårligt med, at vi er nødt til at lukke foreningen, fordi jeg ved, at mange har haft glæde af vores aktiviteter, og et stort behov for at tale med andre og deltage i aktiviteter, ikke mindst de ting vi har lavet for børnene, fortsætter Aihua Yan.

Aktiviteter og støtte

Blandt foreningens mangeartede aktiviteter var et velbesøgt julearrangement samt ture til fx Tivoli, Bakken, biografen, svømmehallen og Zoologisk Have samt fester, hyggeligt samvær, onsdagscafe, kreativ beskæftigelse, motion for familien og basketball for unge.

– En væsentlig del af foreningens arbejde var at yde støtte til de, der havde mest brug for det. Det kunne dreje sig om almindelig støtte og rådgivning, aflægge sygehusbesøg, være bisidder og hjælpe med at skrive breve eller ved henvendelser til offentlige myndigheder, siger Aihua Yan, der tilføjer, at noget af det vigtigste har været at give børnene positive oplevelser i fællesskab med andre – noget de måske ellers ikke ville have fået i samme udstrækning.

Bestyrelsens og de mange frivilliges hjælp har været meget værdifuld støtte til at vi kunne gennemføre vores aktiviteter og hjælpe folk i nød, slutter Aihua Yan.