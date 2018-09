Sommerfest på EnergiCenter Voldparken

Fra en aften sidste år med folkekøkken i haven ved EnergiCenter Voldparken. Foto: Presse.

EnergiCenter Voldparken inviterer hele bydelen til et brag af en torsdagsfest

Af Erik Fisker

I forbindelse med at en ny sæson starter for Det Økologiske Folkekøkken og de mange foreninger på EnergiCenter Voldparken er alle inviteret til fest torsdag den 6. september, kl. 16.30 i Kobbelvænget 65.

Det Økologiske Folkekøkken byder på lækker økologisk street-food til de sædvanlige priser 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Derudover vil der blandt andet være gratiskoncert med “Fars Rum”, cidersmagning og børnene kan prøve sjove foreningsaktiviteter, som de kan gå til på EnergiCenter Voldparken.

Og man kan hilse på de nye Tværstribede skovhøns. Kl. 16.30 starter børneaktiviteterne, hvor DUI LEG og VIRKE laver springbane og Bollywood-dans, og i hallen er der boldaktiviteter med Brønshøj Boldklub (16.30 – 17.15) og boldaktiviteter med IF Stadion (17.15 – 18.00).

Ved Naturhulen: Spejderne laver spejdersjov – her er forældrene også meget velkomne, kl. 16.30 åbner Pop up-caféen, kl. 17 er der cidersmagning til 30 kr. og kl. 17.30: åbner Det Økologiske Folkekøkken. Kl. 19.30 er der koncert med Fars Rum starter, og festen lukker og slukker kl. 22.

Musik med “Fars Rum”

Fars Rum spiller koncert kl. 19.30. De består af 2 vokalister Jumelo & HejMahn, der synger, rapper og toaster over musikalske orgier af sitrende guitar, brummende bas, sprød saxofon og medrivende rytmer. Et uhøjtideligt univers af løssluppenhed og positiv energi, der efter sigende efterlader deltagerne med ømme dansestænger og et stort smil på læben.

Til deres liveshows giver de den altid fuld energi med hjælp fra bassisten Mælk og saxofonisten PastorPaa. Til at styre slagets gang står DJ Mønt bag tasterne.

Yderligere information på energicenter.dk og facebook.