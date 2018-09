Tid til Metro til Brønshøj

Alt for længe er der talt om en Metro til Brønshøj - uden at den endnu er blevet til noget.

af Jakob Næsager, gruppeformand, C, på Københavns Rådhus

Alt for længe er der talt om en Metro til Brønshøj – uden at den endnu er blevet til noget. Nu skal der handling bag visionerne. I begyndelsen af september skal vi på Københavns Rådhus indgå en budgetaftale om kommunens økonomi for 2019.

Vi konservative vil komme til forhandlingerne med ønsket om en Metro til Brønshøj. Brønshøj har hverken Metro eller S-tog, og det giver trængsel på blandt andet Frederikssundsvej, hvor biler og busser ofte holder i kø.

Vi konservative ønsker at fremme en Metro til Brønshøj, så vi får knyttet hele byen sammen med Metro.