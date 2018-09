Tiderne skifter i Tingbjerg

God gang i byggeriet på Lille Torv - der skifter navn til Bytorvet. Foto: ef

Nybyggeriet på Lille Torv går stærkt, Tingbjerg Kulturhus åbnes den 1. oktober – men Spar Supermarked er lukket og slukket

Af Erik Fisker

Ved dekret afsagt af Sø- og Handelsrettens skifteret den 31. august blev købmand Bent Christensen Aps erklæret konkurs. Det betyder, at Tingbjergs store og centrale supermarked i Ruten, Spar, er lukket. Samtidig med at Tingbjerg mister sit supermarked, har områdets beboere også måtte sige farvel til de funktioner, der også havde til huse i butikken. Det drejer sig bl.a. om postekspedition og medicinudlevering.

Supermarkedet har den senere tid kørt på stærkt nedsat blus, og nu er der næppe udsigt til at forretningen kan genopstå, ikke mindst i lyset af at selve bygningen forventes nedrevet i løbet af næste år for at give plads og mulighed for nybyggeri – også på Store Torv.

Omdannelsen af Lille Torv til Bygården med nybyggeri og byfornyelse skrider frem efter planen. Nye bygninger er ved at tage form og forventes at stå parate til indflytning i starten af næste år. Udover butikker, blandt andet et Lidl-supermarked, vil den nye bebyggelse også rumme 35 familieboliger til privat udlejning.

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus

Allerede i marts 2015 blev det første spadestik taget til Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus, der bygges i tilknytning til Tingbjerg Skole på Skolesiden. I februar 2016 blev der holdt rejsegilde, og efter den oprindelige plan skulle det 1.500 kvadratmeter store kulturhus have været indviet i sommeren 2016, men det satte tekniske problemer og ændringer på konstruktionen en stopper for.

Åbningen blev i første omgang flyttet til sensommeren 2017 – og nu skulle det være ganske vist:

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus åbner den 1. oktober med deltagelse af ikke mindre end tre borgmestre og en lokaludvalgsformand.